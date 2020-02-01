從武漢返台的1男1女亂填入境資料，留下假資料，台北市大安區里長探視卻找不到人，台北地檢署1日晚間發出新聞稿表示，已經啟動查緝民生犯罪聯繫平台分案調查，以查明有無違反《傳染病防治法》等相關罪嫌。

台北市大安區的里長接到通報，訪視自武漢返台的一對男女，但是卻發現他們填寫的資料，是男子先前任職的公司地址，市話是空號，手機也關機。

北檢獲報後即時啟動查緝民生犯罪聯繫平台分案調查，以查明有無違反傳染病防治法等相關罪嫌，並與轄區內警政、衛政單位合作，從速從嚴偵辦，以表達政府重視疫情防範及嚴懲違反防疫規定之決心。據悉，如果2人明知罹病，可能涉犯違反《傳染病防治法》第62條，可處3年以下徒刑併科50萬元以下罰金。

北檢同時呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施，民眾若發現有任何散播不實訊息；或對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬物價；與有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向轄區檢警舉發，檢察官會立即偵辦，共同守護國人健康。

(中時 )