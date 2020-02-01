大陸傳出雙黃連可抑制武漢肺炎，引起民眾瘋搶 (圖／翻攝自搜狐新聞)

武漢肺炎疫情擴散，民眾人心惶惶，武漢病毒研究所與上海藥物研究所在1月31日聯合發布研究報告，表示雙黃連口服液可以抑制新型冠狀病毒，引發大陸民眾瘋搶。對此大陸疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光受訪時直白表示「藥效無從談起」。

根據《新京報》報導，曾光被問到此事時，表示新型冠狀病毒發現僅一個多月，時間相當短，臨床藥理學對治療藥物檢驗程序嚴格，耗費時間相當長，因此到底有沒有藥效根本無從談起。

曾光表示，臨床藥理學不光針對病毒，還要針對志願者參與的人體實驗觀察，根據他的了解，針對一個藥品的檢驗時間絕對不會這麼快。曾光質疑中科院上海藥物所與武漢病毒所公布這項消息「是誰批准的？」、「在哪邊做臨床實驗的？」、「結果又是如何」應該說明清楚。

曾光說，對於雙黃連可否抑制新型冠狀病毒，連他都沒有認知了，何況是老百姓，這種病毒是新型的，之前都沒有，既然公布這個結果，就應該連同整個程序都公布說明白，真的有效絕不會冤枉他們。

曾光表示，建議老百姓們應該把注意力集中到個人衛生管理上，例如出門戴口罩、確實洗手，避免接觸人群，而不是在雙黃連上打轉，程序公布前他不會為藥效背書。

(中時電子報)