武漢肺炎疫情爆發迄今，醫療研究單位對其特性漸漸了解，除完成新型冠狀病基因排序外，又發現確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒陽性反應，顯示糞便中有活病毒存在。

據大陸深圳市第三人民醫院透露，該院肝病研究所研究發現，在某些新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者的糞便中檢測出2019-nCoV核酸（新型冠狀病毒）陽性，很有可能提示糞便中有活病毒存在。

第三人民醫院研究人員表示，目前研究人員正在做進一步分離病毒的研究。提醒民眾，戴口罩的同時，要勤洗手，注意個人衛生。

(中時電子報)