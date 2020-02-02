五股區凌雲路二段6棟連棟鐵皮屋今晚10時許發生火警，最左側戶全面燃燒，警消人員緊急出動167名警消、各式消防車輛50部搶救，並由消防局副局長擔任總指揮官，原擔心有延燒之虞，所幸火勢已在晚間11時許獲得控制，燃燒面積約450坪，未傳出人員受困、傷亡，詳細事發原因仍待進一步釐清。

五股區凌雲路二段6棟連棟鐵皮屋今晚10時許發生火警。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

緊急出動167名警消、各式消防車輛50部搶救。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

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