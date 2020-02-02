五股鐵皮屋大火 燃燒面積450坪 00:012020/02/02 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五股區凌雲路二段6棟連棟鐵皮屋今晚10時許發生火警。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 五股區凌雲路二段6棟連棟鐵皮屋今晚10時許發生火警，最左側戶全面燃燒，警消人員緊急出動167名警消、各式消防車輛50部搶救，並由消防局副局長擔任總指揮官，原擔心有延燒之虞，所幸火勢已在晚間11時許獲得控制，燃燒面積約450坪，未傳出人員受困、傷亡，詳細事發原因仍待進一步釐清。 五股區凌雲路二段6棟連棟鐵皮屋今晚10時許發生火警。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 緊急出動167名警消、各式消防車輛50部搶救。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) (中時 ) #五股 #鐵皮屋 #大火 #燃燒 #面積 #450坪 #人員 #面積 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 日追蹤武漢肺炎首位日本感染者周邊人員的健康狀況 11:292020/01/29 國際 湖北確診超過3千5百例 增援21支醫療隊 11:322020/01/29 兩岸 開工在即 新竹市政府第一線工作人員將配戴口罩 19:002020/01/29 生活 《電子零件》陸廠區延後復工，國巨：加班人員正常出勤不影響 08:352020/01/30 財經 盧秀燕召開防疫會議 市議會人員將實施體溫測量 11:592020/01/30 生活 茶農罹患罕病「天疱瘡」 皮膚大面積剝離如燙傷驚悚 13:392020/01/30 生活 大火燒到門前！澳首都宣布緊急狀態 15:132020/01/31 國際 平鎮塑膠工廠大火 消防人員灌救中 00:052020/02/01 社會 陸歸男「呼吸會喘」 不爽轉診檢測竟動粗 11:282020/02/01 社會 蠢男咖啡廳戲稱「肺炎剛出院」 警消獲報隨即出現 11:522020/02/01 生活 社會熱門新聞 武漢肺炎／留假地址、電話！武漢返台男女全台趴趴走15天 找到男方了 - 社會 男咖啡廳：肺炎剛出院 下一秒醫護「全副武裝」出現 - 社會 15歲少女哭喊不去外公家 母知殘忍真相怒告父 - 社會 按摩師指侵油壓女 大言不慚：有洞就滑進去 - 社會 五股鐵皮屋大火 燃燒面積450坪 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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