想要體驗真無線耳機(TWS)但又不想要花太高的費用？如果你向來都支持本土品牌，或者你就是華碩(Asus)的死忠粉絲，那麼可以來參考看看近期推出的華碩首款真無線耳機─ZenEar BT。以價格來看，是一款不會讓你失望的產品。

ZenEar BT採用了簡約的包裝設計，搭配了一個方形的充電盒。耳機與盒子共重125公克，耳機頻率響應為20 ~ 20000 Hz。耳機本身有55mAh電池，充電一次續航6小時，搭配充電盒(電池500mAh，尺寸42 x 67 x 34 mm)則可再延長20小時；緊急時，充電15分鐘可提供音樂播放1小時的電力。盒內附有12cm microUSB充電線，充電盒上的充電孔當然也是microUSB接口。

華碩ZenEar BT無線耳機包裝盒。(圖／黃慧雯攝)

華碩ZenEar BT無線耳機包裝內容物，包含說明書。(圖／黃慧雯攝)

華碩ZenEar BT無線耳機內附一條12cm microUSB充電線。(圖／黃慧雯攝)

華碩ZenEar BT無線耳機充電盒規格。(圖／黃慧雯攝)

ZenEar BT支援IPX4防水、藍牙5.0(連線距離10公尺)，採用先進的音頻技術，並支援AAC音頻格式。左右耳機外側都有麥克風與指示燈，且左右側耳機外側都有多功能鍵；內側則有充電接觸點並搭配固定一組耳機(不分尺寸，沒有內附額外尺寸不同或可替換的耳塞)。充電盒上也有四顆充電指示燈。

華碩ZenEar BT無線耳機充電盒開啟狀態，可以看見耳機的多功能鍵採用了華碩Zen系列產品的同心圓設計，風格一致。(圖／黃慧雯攝)

華碩ZenEar BT無線耳機以及ROG Phone II手機。(圖／黃慧雯攝)

以配戴體驗上來說，ZenEar BT耳機的設計是耳塞搭配耳翼(耳機頂端可卡住耳廓的耳塞)，配戴時需要適當旋轉來固定住，並不會很容易脫落，但耳機設計略大，以編輯本身的耳廓偏小，約配戴一小時就會略有不適；音質上，ZenEar BT在中高音的表現上較好，頗為清亮，低音表現力略為不足，但以價格來說是能令人接受的表現。

華碩ZenEar BT無線耳機拔除耳塞的狀態。(圖／黃慧雯攝)

搭配左右功能鍵的操作方式，算是ZenEar BT比較特殊的體驗。方法如下：

1. 接聽/掛斷電話：短按多功能鍵1次(左右皆可)

2. 耳機與手機相互轉移通話：通話時，長按多功能鍵2秒至聽見耳機發出「嗶」聲

3. 拒接電話：長按多功能鍵2秒

4. 開啟語音助理：長按多功能鍵2秒

5. 播放/暫停音訊：短按多功能鍵1次

6. 切換上一首/下一首：快按右耳/左耳多功能按鍵3次

7. 提高/降低音量：快按右耳/左耳多功能按鍵2次

8. 恢復原廠設定：關閉耳機後，按多功能鍵10秒

體驗上，ZenEar BT不支援降噪，也不支援拿下耳機可主動暫停音樂的設計。算是初階入門的定位。但對於經常需要(或想要)一邊工作一邊講電話、同時又有聆聽音樂需求，對於產品價格較為敏感的族群，都可考慮。

(中時電子報)