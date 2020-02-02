公路總局台中區監理所卓姓承辦員，利用內部作業流程漏洞，侵占民眾繳交逾期罰款及相關退款，共1275件205萬餘元，台中地檢署去年依貪汙等罪起訴卓後，交通部也將卓移送公務員懲戒委員會，公懲會判決卓員撤職並停止任用3年。

判決指出，卓男是台中區監理所稅費管理課承辦員，負責稅費查詢、補單、違費收退款申請及違費刪除、免罰案件電腦註記等業務。

卓男從2015年至2017年間，利用監理所刪除、免罰、補發收據未勾稽比對漏洞，侵占民眾繳納汽機車燃料稅逾期罰鍰及強制執行支出必要費用，685筆共96萬餘元。此外，對於車主重複繳納、溢繳、符合免罰規定，可申請「退款」，卓男又將款項及差額就納入自己的口袋，侵占590筆共108萬餘元。

2017年5月間，稅費管理課人員察覺有異，卓男指稱是操作有誤，但卻私下將案件更正並自繳費用結案，經監理所進行調查，卓男發現發犯行敗露，主動自首，繳回犯罪所得。台中地檢署去年10月依貪汙等罪起訴卓。

據了解，案發後監理單位檢討弊病，自2018年起承辦員「刪除」及「免罰」等權限，改須主管審核；民眾退費，須持退款申請書及簽辦單。

(中時 )