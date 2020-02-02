美國職籃NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）26日帶著女兒與另7人搭乘的直升機墜毀，美國官員1月31日說，直升機所屬公司未獲能在濃霧下飛行的許可，即飛行員只能使用座艙儀器飛行。

美國官員1月31日說，直升機所屬公司未獲能在濃霧下飛行的許可，即飛行員只能使用座艙儀器飛行。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）發言人哈洛威（Keith Holloway）說，擁有這架塞考斯基（Sikorsky）S-76B直升機的「島嶼快航直升機公司」（Island Express Helicopters），受限只能遵循目視飛航規則營運，代表飛行員在白天時必須能清楚看見機外景象。

哈洛威表示，根據初步資訊，島嶼快航直升機公司擁有的135執照不允許儀器飛行。目前無法取得其他具體細節。不過多家媒體報導說，這架直升機具備儀器飛行能力。

島嶼快航直升機公司的前安全部門經理、本身也是飛行員的迪茲（Kurt Deetz）向紐約時報表示，「身陷雲霧中只有一個可能，那就是進行儀器飛行計畫，或是不小心飛入雲層中」。他也向路透社表示，目前還不清楚直升機失事時，飛行員實際上是否使用儀器飛行。他說，墜機事件的初步報告料於10天內出爐，可能將提到類似的判定。

迪茲另向美國雜誌「富比世」（Forbes）表示，直升機飛行員左巴揚（Ara Zobayan）擁有儀器飛行執照，但受限於公司的營運限制，經驗可能不多。航空交通管制員曾給予左巴揚「特種目視飛航規則」（Special Visual Flight Rules）的許可，即准許在不太理想的天氣下，在貝班克機場（Burbank Airport）周圍飛行。

紐時說，左巴揚曾回報，當時的天氣狀況可以進行目視飛行，但直升機持續飛行時，天氣惡化。

此外，在布萊恩墜機事故後，島嶼快航直升機公司聲明中表示，該公司暫停所有服務，並指出直到公司認為時機對員工與顧客而言適合時，才恢復作業。

(中時電子報)