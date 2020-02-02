美股周五暴跌逾600點，創下去（2019）年8月初以來單日最慘跌點，預料可能再度爆發全球股災，尤其陸股2月3日開盤難逃補跌壓力。財信傳媒董事長謝金河示警小股民，最大利空將會在下周一，因為A股要重新開市不能輕忽。

武漢肺炎各國感染的確診病例持續增加，疫情未見緩和跡象，加上全球停飛大陸航線、禁止旅遊等，投資人愈來愈擔心經濟所受衝擊。

美股31日開低走低，尾盤賣壓殺出，道瓊指數終場大跌603點（或2.09%），收在28256點，出現去年8月以來最大跌點，其中航運與觀光類股成為重災區，聯合航空與美國航空都重挫超過3%，澳門博弈業巨擘拉斯維加斯金沙集團股價下挫1.3%。

台股在30日慘崩近700點後，周五一掃陰霾小幅反彈逾70點。不過，謝金河接受媒體訪問時表示，急跌搶短的人恐怕會接到刀，他認為最大利空在下周一，因為農曆年後，大陸A股要重新開市，由於累積能量很大，可能會暴跌，特別對香港和台灣衝擊會比較大，所以台股下周將再面臨利空測試。

「台股30日一根黑K棒下跌刀子不要接」，康和證券投資總監廖繼弘提醒，投資人想進場撿便宜，需留意台股回穩的三大訊號，包括美股、台積電出現止跌跡象，以及疫情獲得進一步控制，現階段投資人不宜躁進，一切靜待好消息傳出。

(中時電子報)