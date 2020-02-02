武漢肺炎確診案例，國內已增至10例，高雄市長韓國瑜擔心疫情萬一大爆發，將在高雄設置武漢肺炎大型收容所，同時希望國防部協助，以軍營用地作為場址，引發一些人批評。資深媒體人趙少康則建議說，韓國瑜可以去做這件事，但不需要去講，先講了就會被人罵。
趙少康在政論節目《TVBS戰情室》指出，不發生事情就不發生事情，但一發生就很麻煩，韓國瑜未雨綢繆要建大型收容所，別人就說杞人憂天；但如果現在沒做，到時發生事情，又會罵韓國瑜「你當時怎麼不做？」
趙少康直指，地方防疫到底要怎樣做？一方面做、一方面又不引起恐慌。高雄人也許會認為，在高雄設一個隔離中心，會不會在高雄引發傳染，那要怎樣讓高雄人不恐慌，但同時又可以解決問題呢？他建議，韓國瑜可以去做這件事，但不需要去講，可以先去準備，到時萬一發生了 ，就說「我準備好了。」人家會說：「你很行！」沒發生就當沒事，但先講了就會被人罵；若發生了還可以，但若沒發生就變成白白被罵。
(中時電子報)
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