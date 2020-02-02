聽到有人說工作人員藏貨，一群人直接衝到倉庫要店員把口罩交出來，讓網友看傻 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

武漢肺炎疫情失控，口罩更成為民眾瘋搶之物，好市多也瞬間化為兵家之地。網友在臉書貼出照片跟影片，表示在內湖好市多，有人看見工作人員把口罩搬到倉庫，竟大喊「藏貨」，隨後一群人衝到倉庫大吼大叫，要求店員把口罩交出來，引發網友議論。

網友1月31日在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片與影片，可以看到一群民眾不顧旁邊的「請勿進入」告示牌，直接衝到工作區咆哮店員，要求店員把口罩「交出來」。原PO表示，店員搬出新進貨的口罩，將其中一箱成人口罩搬回倉庫時被人看到並大喊「藏貨」，隨即一堆人衝進倉庫要求店員交貨，離譜行為讓大家都看傻。

不少網友紛紛表示：「肺炎沒得反而得了恐慌症」、「這是暴民吧」、「這些人有事嗎？」、「這群比病毒還可怕」、「買不到兇店員就會生給你嗎」、「恐怖台灣鯛」、「內湖人是有什麼壓力嗎」、「口罩治不好腦袋的病吧」。

(中時電子報)