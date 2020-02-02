武漢肺炎肆虐，美國麻州衛生官員今天宣布，一名最近從大陸湖北省武漢市返回的波士頓居民確診感染新型冠狀病毒，目前隔離中。這是全美第8起武漢肺炎確診病例，也是美國東岸首例。

根據麻州公共衛生局（DPH）新聞稿，這名20多歲男子從武漢返回麻州不久後求診，接受隔離至今，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）檢驗結果為陽性。麻州公共衛生局長巴雷爾（Monica Bharel）表示，這名男子及時求診，病況逐漸好轉。

武漢肺炎疫情已在大陸造成259人死亡，全球確診病例已超過1萬例，逾20個國家出現確診病例，絕大多數都在大陸。截至今天，美國已有8例確診病例，加州有3人，伊利諾州2人，亞利桑那州、麻州與華盛頓州各1人。

世界衛生組織（WHO）已將新型冠狀病毒疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），警告一旦疫情蔓延，各國政府要為「國內疫情控制」做好準備。

美國政府宣布，從湖北返美的公民須強制隔離14天，過去14天曾前往大陸的外籍旅客則禁止入境。美國陸續從武漢撤離外交人員與公民，全美3大航空公司也已宣布取消往返美中兩國的班機。波士頓羅根國際機場原本每天有3班來自中國的班機，但根據川普政府最新命令，明天起，所有來自大陸的直航班機都將在紐約、舊金山、西雅圖、檀香山、洛杉磯、芝加哥、亞特蘭大共7座機場降落，以利篩檢旅客。

(中時電子報)