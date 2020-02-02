以色列內政部今天宣布，它正擴大邊界管制措施，禁止過去14天曾造訪中國的任何旅客入境。

在各界日益擔心俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情擴散全球之際，以色列於1月30日禁止來自中國的所有班機降落。

以色列內政部今天的宣布，進一步封鎖來自第3國的旅客，如果他們於過去14天內曾到過中國的話。

這項禁令涵蓋機場、海港以及與約旦和埃及接壤的邊界關卡。

這項命令不適用於以色列公民。旅居中國的以色列人已被告知，自行居家隔離14天，即使無任何症狀也是如此。

以色列境內尚未出現武漢肺炎確診病例，但衛生部於1月29日表示，那只是「遲早問題」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明說，尼坦雅胡2日將召集政府部長、高層公僕、衛生官員以及國家安全委員會（NSC）首長開會，評估以色列的防備態勢。

(中央社)