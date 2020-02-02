台胞想回家 武漢台辦鬆口願協助

大陸武漢肺炎爆發至今，仍有逾5百位台灣人和陸配，受困湖北當地無法返鄉，昨日在台灣的家屬和滯留武漢的親人視訊通話，呼籲政府盡速啟用直航包機，將滯留武漢的台商及陸配接回台灣。武漢市台辦昨晚首度鬆口表示，「正在積極協助解決。」

國民黨荒唐跑票 倒戈支持賴品妤

新國會昨報到首日，國民黨推出賴士葆迎戰民進黨的游錫堃角逐國會龍頭。殊料，擁有38席的國民黨團，若加上表態挺藍的無黨籍傅崐萁，至少應能守住39票，維護藍軍主體性；結果票開出來，黨團共推的賴士葆卻只拿到36票，等於有3人跑票，其中1票還倒戈支持民進黨新科立委賴品妤。荒謬錯誤，被綠營譏笑是「上任第一天就被圈粉」。

愛滋收容人 評估裝假牙迎新生

全台不少監所都有愛滋病收容人，由於愛滋病毒會影響全身，患者更易患上牙齦疾病，因此愛滋病收容人很容易掉牙齒，法務部長蔡清祥觀賞宜蘭監獄愛滋病收容人的烏克麗麗歌舞演出，意外發現這個問題，指示矯正署評估各監所需要裝假牙的愛滋收容人，並允諾尋求社會資源籌措裝假牙經費，建立他們對未來的希望，不自暴自棄，達到教化目的，避免再犯。

香港社區疫情 恐一觸即發

香港確診武漢肺炎增至13例，社區疫情一觸即發。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨坦言，第12宗個案較令人擔心，不排除是本地傳染個案，若社區類似個案愈來愈多，顯示可能有本地廣泛傳播，現在要盡力拖慢或阻止有關情況發生。香港大學微生物學系講座教授、SARS專家袁國勇表示，武漢肺炎傳播能力強，程度遠超2003年SARS。

詹雅雯為疫情祈福 「感動你們沒退票」

台語金曲歌后詹雅雯「30又怎樣」出道30周年巡迴演唱會，1日於台北小巨蛋舉行，近日因武漢肺炎疫情延燒，主辦單位嚴謹以待，驗票處一一為觀眾測量體溫、提供酒精消毒，9成以上資深鐵粉自主戴口罩到場欣賞，詹雅雯一開場便說：「好感動，你們沒有退票。」頻頻向將近滿場觀眾道謝，也帶領全場靜默10秒鐘為武漢肺炎祈福，並說：「祈求不管疫情發生在哪裡，都要平安順利幸福美滿。」

(中時電子報)