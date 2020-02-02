高雄市長韓國瑜面臨被罷免難題，讓他如臨大敵，其支持者為聲援他，近期發起罷免曾大翻白眼的時代力量市議員黃捷，據罷捷團體稱首階段已達標。對此，黃捷受訪表示，她認為這樣相對不理性，不希望社會再有製造對立的行動出現。

，韓粉就密集在相關臉書社團轉發「罷黃」投票站初六開張資訊，並在門口掛起「守護鳳山幸福、罷免黃捷」旗幟。據「罷黃連署」服務站的服務處人員表示，「目前第一階段2千9百多份已達門檻，待適當時間就會送交中選會審核。惟第二階段目前仍在努力爭取鳳山市民2萬9千多份的聯署支持」。

對此，黃捷昨(1日)受媒體聯訪時回應，針對罷免她的聲浪出現，將「罷捷」變成一個報復行為，她認為「這樣是相對是不理性的，也不希望社會出現這種製造仇恨對立的行動」。她也說，「自己其實不擔心，她會以平常心看待，畢竟這是公民意志的一種展現」。

她強調，「若罷免她行動最後通過了，她也會接受，但不希望反對她的人只想復仇、或藉機製造更多對立，自己也一定會認真負責的，把該做的工作給做好」。

(中時電子報)