高雄一名父親阿強（化名）與妻子離婚後，居然趁探視機會，以檢查發育為由，2度伸手進女兒的衣服襲胸得逞；事後前妻的姐姐發現孩子情況不對勁，一問之下全案曝光。案經上訴，高雄高分院審理後認為，阿強已獲得妻女原諒，加上他過去素行良好、長期參與捐血活動，因此改判2年有期徒刑，緩刑4年。

判決書指出，阿強與妻子於2017年離婚，雙方約定由女方作為女兒的監護人，但每個月的第二周末可讓阿強探視或攜女回住所；沒想到阿強居然難抑個人性慾衝動，未謹守人倫分際，分別於同年的6月及8月以檢查發育為由，對女兒伸出狼爪。

女兒遭侵犯後，把手放在胸前交叉防衛，並大聲喊「我不喜歡這樣」、「不要」，才讓父親停手。事後前妻的姐姐察覺孩子情況不對勁，不斷追問發生了什麼事，全案曝光。

一審高雄地院審理後，依強制猥褻判阿強3年10個月有期徒刑；阿強不服判決上訴。高雄高分院法官認為，阿強已獲得女兒的原諒，加上他沒有犯罪紀錄，又有醫療財團法人台灣血液基金會績優狀、衛生福利部獎狀等，足見素行非差，因此改判2年有期徒刑，緩刑4年，宣告緩刑，期間交付保護管束，並接受法治教育，全案仍可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)