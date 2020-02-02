罷韓在天公廟前擺攤簽署。（圖／摘自Wecare高雄臉書）

武漢肺炎疫情延燒，各地鬧口罩荒，超商、藥妝店等通路只要一補貨，馬上被搶光，但卻傳出罷韓連署竟送口罩，不只國民黨台北市議員王鴻薇諷「好奢侈」，李來希也酸說「請問817們！你們買得到口罩嗎？後悔了嗎？」

民進黨立委趙天麟日前在臉書提到，「也要謝謝各界好友力挺，昨天我們有提到將選戰剩餘的口罩捐給公民割草使用，就馬上有廠商停止休假，配合我們加印文宣，製作成為『罷韓口罩』」。

不過全台鬧口罩荒，有錢也不一定買得到，趙天麟卻大方送引發質疑。王鴻薇在臉書說，罷韓是公民行動，尊重，但口罩防疫是全民行動，優先，立委把政府防疫管制品大剌剌的做為罷韓文宣品，「感覺好奢侈，好諷刺呀！」

李來希也在臉書表示，口罩缺貨買都買不到，但罷韓連署送口罩，一口氣連署了七萬人，送出多少口罩？質疑「什麼人這麼神通廣大，搞了這麼多救命的口罩？」

對此，罷韓粉絲專頁「Wecare高雄」昨（1）日深夜也PO文表示，「我們沒口罩所以也不會發口罩」、「韓粉不用再造謠」。

(中時電子報)