立法院昨舉行立法院長選舉，國民黨團擁有38席，若加上表態挺藍的無黨籍傅崐萁，至少應能守住39票。未料，黨團共推的賴士葆卻只拿到36票，等於有3人跑票，其中1票還倒戈支持民進黨新科立委賴品妤，引發議論。對此，自由作家洛杉基示警，國民黨各吹各的調，就等著「被大綠小綠消滅」。

院長選舉開票結果，民進黨立委游錫堃以73票當選立法院院長。反觀國民黨院長人選賴士葆僅獲36票，楊瓊瓔、高金素梅、賴品妤各獲1張，另有1張無效票，顯示藍營至少有3人明確跑票。藍營人士認為，賴士葆與賴品妤的投票欄位分別位於上下，恐因看錯而投錯票。因不記名投票，無法確認到底是誰投錯票，也無法進行懲處。

洛杉基則在臉書指出，才上任第一天，國民黨立委就有人跑票了？「是誰，查不出來嗎？」他痛批國民黨還有「黨紀」嗎？

洛杉基認為，若國民黨沒有黨紀，藍營立委必然一盤散沙，各吹各的調，就等著被大綠小綠聯手一起消滅！

(中時電子報)