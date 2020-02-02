今明兩天寒流減弱，但清晨夜裡因輻射冷卻，仍然很冷。周二至周三(2/4、5)東北季風影響，水氣略增，北部、東半部、中南部山區多雲有雨。氣象專家吳德榮說，鋒面後的冷空氣雖不強，但北台灣高溫下降、天氣轉濕冷，周五(2/7)另有一波鋒面，北部有雨，周六(2/8)起天氣逐漸轉乾。呈現3天1小波的週期變化。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說道，今明(2/2、3)兩天寒流逐日減弱，白天因有陽光曝曬，氣溫逐日回升，高溫20、21度；但入夜到明晨部分地區的平地氣溫，仍將降至10度以下。

周二、三(2/4、5)鋒面掠過，北部、東半部雲量增多，轉為有雨的天氣，北台灣高溫下降、天氣濕冷，中南部影響輕微、僅雲量略增。周四(2/6)天氣好轉，氣溫回升。周五(2/7)另有一波鋒面從北部海面掠過，北部有雨，水氣較前波少。周六(2/8)起天氣又逐漸轉乾。

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(中時電子報)