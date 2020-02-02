網友認為楊冪和劉亦菲捐太少。(圖／翻攝自微博)

網友認為不應該道德綁架。(圖／翻攝自微博)

武漢肺炎疫情持續升溫，不少明星紛紛出錢出力，不過近日微博瘋傳一份捐款明細，楊冪和劉亦菲因各捐20萬人民幣(約100萬台幣)，遭部分網友轟「捐太少」，不過也有人認為不該道德綁架，意外掀起爭議。

這份藝人捐款明細中（以人民幣為單位），林瑞陽、張庭夫妻捐2000萬、五月天所屬相信音樂500萬、周杰倫、昆凌夫婦300萬、黃曉明、Angelababy夫婦和馮紹峰、趙麗穎夫婦都是100萬，鄧超、孫儷夫婦30萬，楊冪、劉亦菲則分別是20萬。

不過因為楊冪和劉亦菲都是一線女星，加上劉亦菲是武漢人，只捐20萬遭部分網友痛批，「一個代言幾百幾千萬，一集電視劇幾十萬，這次確實捐的少」、「「雖然知道不該說，但那些當紅明星捐個十萬二十萬，還沒普通網紅多」，也有網友跳出來緩頰「無論多少，起碼是心意」、「能不能不要道德綁架」、「楊冪這些年大大小小的捐款都有，還要她怎樣？你又捐多少」，意外掀起熱議。

(中時電子報)