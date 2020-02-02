武漢疫情持續擴大，各國紛紛派遣專機接滯留於武漢的公民回國。不過來自舊金山的美國公民佩雷斯（Doug Perez）原本可以搭機返回美國，卻拒絕上飛機，因為他的女友及愛犬都被困在武漢；他透露，「很多外國人都被困在這裡，我無法也不可能離開心愛的人。」

綜合外媒報導，28歲佩雷斯從柏克萊加州大學畢業後就到武漢教英文，原本可以搭專機返美，但他堅持不肯；佩雷斯說，「在地球上，我們許多人，包括我自己，都不可能離開我們所愛的人。」他坦言，當地確實有很多美國人感到自己被拋棄，普遍情緒很沮喪。

佩雷斯也會為愛犬戴上口罩。（圖／美聯社）

佩雷斯表示，疫情升溫後就很少離開公寓，除非帶狗出門散步；口罩的部分除了自己，也會幫狗戴口罩，避免感染。他指出，當他們去雜貨店買食物時，店員都會幫他們量體溫，狀況就如同科幻電影一樣，但有些人會很慌張，手忙腳亂。

佩雷斯說，目前當地暫時沒有出現嚴重的糧食短缺，但他比較擔心的是，由於醫院擠滿了病人，第一線的醫護人員除了備感壓力外，也無法正常輪班，每個人都是很疲憊的，患者自然不能獲得妥善的治療，導致許多人寧願自救，也不願意到醫院治療，這根本是一場災難。

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(中時電子報)