俄羅斯的聖彼得堡體育館（又名十字架體育館，Krestovsky Stadium）31日在進行屋頂重建工程時時發生崩塌，1名工人逃生不及，當場被壓在從天而降的屋頂之下，另外3名工人則幸運逃生，撿回一命。

聖彼得堡體育館上月31日在進行屋頂的重建工程時，卻發生坍塌意外。當時現場有4名工人，正在進行切除作業，屋頂卻突然開始崩塌。

其中1名工人在最後一秒跳上升降機，卻只能眼睜睜看著自己29歲的同事庫切洛夫（Matvei Kucherov）逃生不及，活活跌入廢墟中，當場喪命，這一幕被空拍機完整錄下；另外2名工人則幸運逃過一劫。

報導指出，可容納68134名觀眾的聖彼得堡體育館，自1980年為莫斯科奧運而開幕，當時全球有一半的國家沒有參與，被稱為「史上最失敗奧運」，後來曾舉辦2018年世足賽。場館去年8月就為了重修而關閉，沒想到卻發生不幸意外。

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(中時電子報)