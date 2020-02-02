曾在台求學的陸生周泓旭，被控受陸方指示，吸收新黨青年軍成員王炳忠、王父王進步4人，運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」，涉犯國安法發展組織罪，台北地院基於新修正的限制出境規定，日前對周、王5人重作境管處分，裁定限制出境、出海8月。

起訴指出，王炳忠自2014年12月起涉收受國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室官員資助，受周泓旭指揮下在台建立「星火祕密小組」及「星火T計畫」，吸收軍方及青年發展組織。

王炳忠、林明正、侯漢廷3人及周泓旭各有代號，王炳忠為1號負責燎原新聞網，林明正為2號負責新中華兒女學會、侯漢廷3號負責台大中華復興社，周為4號負責彙整任務分工，1至3號各有不同任務，須單獨各向4號周男回報進度。

「星火祕密小組」及「星火T計畫」是不同組織，前者以王炳忠及周泓旭4人為核心，以吸收軍事人員為「關鍵朋友」， 給予定期獎金。另後者則對軍方人員進行心戰思想，掌握軍方人脈資源。

北檢2018年6月先起訴王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，去年4月追加起訴周泓旭，全案由北院審理中。

(中時 )