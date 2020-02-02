武漢肺炎疫情延燒，台灣至今確診10例病例，不過世界衛生組織（WHO）仍將台灣專家排除在相關緊急會議當中，恐有損我國2,300萬人民權益，對此，前美國在台協會理事主席卜睿哲批評，WHO已不是真正的「世界」衛生組織。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）全球疫情持續升溫，WHO屢次召開緊急委員會會議卻未邀請台灣專家參與，引發國際社會關注，前AIT會長、現任華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）對中央社表示，如果2,300萬台灣人無法從世衛組織工作受益，就很難真的稱它為「世界」衛生組織。

卜睿哲表示，北京可以在簡單的人道基礎上，為台灣國際空間政策開個特例，「這是北京贏得讚譽的絕佳機會」，然而北京卻不選擇這麼做，「主要是希望利用限制台灣國際社會的能力，迫使台北同意政治談判。」

世界衛生組織突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）上月29日曾在記者會上表示，台灣專家有參與WHO相關諮詢、臨床及實驗室等工作，因此台灣有「充分參與並充分了解所有發展情況」。

針對世衛排除台灣一事，日前日本首相安倍晉三表態，有必要讓台灣參加世界衛生組織，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也首次公開呼籲讓台灣成為WHO觀察員。

WHO緊急會議排台！ 柯：兩國交戰也沒轟醫院

(中時電子報)