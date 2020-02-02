領表登記國民黨主席補選的前副主席郝龍斌日前表示，他堅持中華民國存在的事實，若大陸沒善意回應，那「兩岸三通」可以中斷，引起黨內外各界譁然。對於郝的言論，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山就直言這種說法，「非常不適當」。

郝龍斌日前在一專訪節目中表示，被問及他未來「會如何為國民黨兩岸政策找出路？」他認為，中華民國是兩岸最好的連結，陸方「應尊重中華民國存在事實，若大陸堅持不承認中華民國，那就不需要跟大陸交往」，另外「在通郵、通商、通航(三通)方面，可以重新考慮有沒有必要繼續下去」。

趙春山昨(1日)接受港媒《中評社》專訪對此直言，「蔡政府、民進黨都沒有說要終止三通，現在卻由身居高位的郝說出這樣的話，過去兩岸在扁馬政府時代，都是以『互不承認主權、互不否認治權』，『兩個互不』處理兩岸關係，郝卻說中斷三通。

他也不諱言指出，「郝說法是因噎廢食」，不應讓「三通」受到政治因素干擾，「兩岸都不應該把攸關兩岸全民的權益，拿來作為政治上討價還價的籌碼」。

(中時電子報)