武漢肺炎疫情持續擴大，全球確診病例已超過1萬例，死亡人數更是超過300人。大陸傳出釘死鄰居家門、砍殺舉報人等失控行徑，近日網路上也傳出民眾失序行為影片，引發人心惶惶。

日前，推特上網友PO出影片，有人從武漢回四川老家後遭舉報，沒想到舉報人竟被砍殺，還有人釘木條堵死鄰居家門，甚至有民眾連續高燒四、五天確無法住進醫院治療，只好送到社區，而社區的人也怕被感染，包括穿防護衣的工作人員，也都遠離病人不管不顧。

微博也有幾段影片流出，年輕男子想硬闖防疫關卡，與父親發生激烈爭吵，最後父親賞了他一巴掌才成功攔阻。另外也有女子逛商場，卻不配合戴口罩，與工作人員發生衝突，甚至大吐口水、拳打腳踢，最後慘遭架離。

武漢肺炎疫情蔓延，全民緊繃，就怕防疫出現漏洞，網友也紛紛提醒，在這關鍵時刻還是要自律，也提醒身邊的人做好防疫工作。

(中時電子報)