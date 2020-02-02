市售酒精有分95%和75%的濃度，到底該選哪一種，才能殺菌？藥師廖偉呈指出，酒精濃度並非愈高愈好，只能將細菌表面的蛋白凝固，對於一些細菌來說，他的內部仍是活性的，所以殺了等於沒殺。經過科學家研究證實，75%的酒精，兼具蛋白質凝固作用及穿透效果，能達到徹底的殺菌。

廖偉呈在《微笑藥師網》部落格寫道，「為什麼酒精能殺菌？因為酒精能引起蛋白質變性，導致細菌或是病毒的死亡」，但濃度高的酒精(95%)，就只能將細菌表面蛋白凝固，「但是也僅止於外層，對於一些細菌來說，他的內部仍有活性」，75%的酒精，則有蛋白質凝固作用及穿透效果，自己在家自行稀釋，只要酒精濃度介70~78％，都可以達到殺菌99％的效果，並非一定要稀釋到很準。

2006年WHO感染控制指引指出，95%酒精，可以蒸餾水或煮沸過冷水稀釋，方法為：3份95%酒精加1份水，稀釋後濃度為71.25%。

(中時電子報)