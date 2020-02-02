武漢肺炎疫情尚未控制住，大陸疫情中心點附近的湖南省又爆發致命性H5N1禽流感疫情。

大陸農業農村部昨（1）日晚間在官網貼出公告，證實湖南省邵陽市雙清區一養殖場發生高致病性的H5N1禽流感疫情，造成該養殖場7,850隻肉鵝中，一共4,500隻發病身亡，有關當局已進行防疫工作，撲殺17,828隻家禽。目前尚未傳出人類感染案例。

大陸農業農村部1日晚間證實，湖南省邵陽市雙清區一養殖場發生高致病性的H5N1禽流感疫情。（圖／擷取自大陸農業農村部官網）

湖南省位於湖北省南緣，爆發禽流感疫情的邵陽市距離2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情爆發的武漢市約6小時車程。

香港《南華早報》報導，H5N1禽流感病毒通常會對鳥類造成嚴重的呼吸道疾病，並且對人類有傳染力，這種病毒是在1996年首次在大陸的鵝群中發現，對家禽尤其具致命性。

世界衛生組織（WHO）指出，禽流感有可能發生人傳人傳播，不過發生的情況較為困難，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）則指出，大部分患者都是因為長時間和染病鳥禽近距離接觸才會染上禽流感病毒，該機構還指出，禽流感病毒在人際之間傳播的情形相當罕見，目前也還沒有出現過社區傳播的情形。

不過《南華早報》指出，一旦人類染上禽流感，死亡率相當高，過去15年來，死亡率甚至超過50%，比當年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的10%死亡率以及WHO目前暫估的武漢肺炎2%死亡率還高。

根據WHO統計數據，2003至2019年間，全球一共有861例H5N1禽流感病毒人類確診病例，當中455人死亡；在大陸，過去16年來共確診53例，其中31人死亡。

武漢肺炎疫情持續延燒，根據路透社報導，大陸官媒央視今（2日）早指出，1日大陸再新增2,590例確診病例、45病患死亡，累計大陸至今確診病例上升至14,380例，死亡人數上升至304人。

(中時電子報)