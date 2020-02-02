走遍全國各大專校院及高中職的校園，不論是資源教室輔導人員還是肢體障礙的學生都習慣稱呼他「施主任」。大家口中的施主任是中山醫學大學物理治療系講師施啟明，他是身心障礙學生學習與夢想的強力推進器，最近獲得教育部友善校園特殊貢獻人員獎。

施啟明致力於身心障礙學生輔具評估及專業服務長達20年。教育部自2002年起委託在輔具專業領域上有卓越表現的施啟明及其團隊，協助建立學生學習輔具中心迄今，三大教育輔具中心仍持續不懈提供身心障礙學生所需要的各種學習支持。

施啟明過去曾協助全盲的肢體障礙學生，結合定向訓練、聽聲辨位學習，加上手杖協助以及電動輪椅的駕駛特訓，最後成功的駕駛電動輪椅悠遊穿梭在校園中，不再需要時時仰賴家人或同學的協助。

施啟明也曾協助另一位就讀醫學相關科系的肢體障礙學生，透過一台非常罕見的可站立式電動輪椅，解決同學需要長時間站立進行大體解剖課程的困難。只要學生有需要，輔具中心隨時都可以是學生的雙腳、雙手，提供學生連他們自己都未曾想像過的高科技協助。

透過輔具的專業協助，越來越多身心障礙學生也有機會出國交流或取得學位。施主任與輔具中心就彷彿飛機的推進器，陪伴著學生一哩一哩地向夢想挺進。從出國前的飛行協調安排，到接機時輪椅電池安全檢驗、學生生理適航證明等各項繁瑣的前置作業，施啟明與團隊全程提供最專業的諮詢與服務。

而有學生到冰天雪地的瑞典進行交換，早在出國的前一刻，施啟明已預先想到台灣製的電動輪椅電池恐怕抵擋不了北歐的低溫，早早將學生的電動輪椅更換成在低溫中也絕不會罷工的進口電池。如此的細心與貼心，讓遠在幾萬里外的學生和在台灣的家人也能安心期待學成歸國的那天。

(中時 )