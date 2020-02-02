武漢肺炎疫情不斷擴大，全球各國確診人數不斷攀升，中國大陸已有破萬確診人數，而台灣也有10例，感染的情況讓各國繃緊神經防疫，幾乎全球都傳出口罩搶購潮，如今出門幾乎都要戴口罩，但難保一直都有「存貨」可用，因此讓人思考若口罩用完，還要不要出門？

對此，男星曹西平今在臉書發表個人看法，認為答案是肯定的「不出門怎麼辦事情(扯)」，也嘆疫情導致人心惶惶，不知道何時才能安心，也覺得這樣不安的情況好似一陣子就會發生一次，但也問不出個結果，「生死由命，富貴在天，你我又能如何？」。

而不久前在西門町開店的他，顧店時遇到年輕人經過，詢問他可否合照，曹西平同意並走出店外，但馬上皺眉，問對方：「妳戴著口罩怎麼拍」，年輕人則說她戴口罩大家不認識她，只認識曹西平，曹西平回：「那就不要拍了，戴口罩不用拍了」，對方才拿下口罩。

曹西平表示不喜歡這種態度「妳可以不用找我拍我也不會很想拍」，也坦言對於沒禮貌的人，自己通常不會太客氣，認為還是要必須互相尊重，戴口罩拍照分辨不出個人身分，怒言：「妳怕危險難道我就不怕危險嗎？大家就不要拍好了」。

(中時電子報)