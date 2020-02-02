武漢肺炎疫情蔓延，目前全球確診病例已超過1萬例，死亡人數更是超過300人。繼多個城市封城後，浙江溫州也宣布，2月1日24時起至2月8日24時，實施居民出行管控措施。

綜合媒體報導，為減少人員流動、控制疫情擴散，溫州2月1日至2月8日實行管制，每戶家庭每天僅可指派一人出門採購生活物資，其他人除了生病就醫、防疫工作需要，或工作涉及公共事務運行、群眾生活等需上班外，原則上勿外出。

(中時電子報)