纏訟逾13年的台開股票內線交易案，涉案的前總統陳水扁女婿趙建銘、趙父趙玉柱、前台開董事長蘇德建、業者游世一4人，目前仍在高院更五審審理中，高院因新修正的限制出境規定，對4人重作境管處分，裁定趙建銘4人自2月1日起限制出境、出海8月。

台開案緣於「三井宴」，2005年趙建銘被控受邀到三井日本料理與蘇德建、游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，於台開股價上漲時脫 手賺取高額暴利。

一審法官引用「竊鉤者誅，竊國者侯」將趙建銘重判6年，高院更二審改判7年，更三審考量內線交易獲利未超過1億元，將趙建銘改判4年，趙玉柱3年8月，但更三審判決又遭最高法院撤銷；趙玉柱另因侵占罪確定，已服刑出獄。

更四審認定趙建銘、趙玉柱及蘇德建、游世一在重大消息未公開前，賣出台開股票，趙玉柱、游世一獲得475萬元不法所得，因本案繫屬法院逾8年，符合速審法規定，將4人減刑。趙建銘被判刑3年，趙玉柱判刑2年，併科罰金5000萬。

案經上訴，最高法院撤銷發回，目前全案由高院更五審審理中。

(中時 )