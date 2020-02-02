香港天后鄧紫棋憑著鐵肺唱功走紅亞洲，自然不做作個性深受粉絲喜愛，近日她曬出和妹妹泳照，不過仔細一看妹妹的臉嚴重變形扭曲，看起來就像外星人，對此，鄧紫棋也親解釋，讓網友快笑翻。
鄧紫棋和妹妹泡在泳池裡，小露性感香肩，不過妹妹的臉卻變形扭曲，下巴又超尖，看起來像整型失敗，讓網友看了都嚇一跳，鄧紫棋寫道：「妹妹說她不要跟我長得像雙胞胎...那我只好幫她P一下，這樣不像了吧。」P圖技術如此「出色」，粉絲都笑翻，連羅志祥都來留言「哈哈哈哈哈p的太完美了」。
(中時電子報)
香港天后鄧紫棋憑著鐵肺唱功走紅亞洲，自然不做作個性深受粉絲喜愛，近日她曬出和妹妹泳照，不過仔細一看妹妹的臉嚴重變形扭曲，看起來就像外星人，對此，鄧紫棋也親解釋，讓網友快笑翻。
鄧紫棋和妹妹泡在泳池裡，小露性感香肩，不過妹妹的臉卻變形扭曲，下巴又超尖，看起來像整型失敗，讓網友看了都嚇一跳，鄧紫棋寫道：「妹妹說她不要跟我長得像雙胞胎...那我只好幫她P一下，這樣不像了吧。」P圖技術如此「出色」，粉絲都笑翻，連羅志祥都來留言「哈哈哈哈哈p的太完美了」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。