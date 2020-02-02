鄧紫棋曬泳照，妹妹臉卻變形。(圖／翻攝自IG)

香港天后鄧紫棋憑著鐵肺唱功走紅亞洲，自然不做作個性深受粉絲喜愛，近日她曬出和妹妹泳照，不過仔細一看妹妹的臉嚴重變形扭曲，看起來就像外星人，對此，鄧紫棋也親解釋，讓網友快笑翻。

鄧紫棋和妹妹泡在泳池裡，小露性感香肩，不過妹妹的臉卻變形扭曲，下巴又超尖，看起來像整型失敗，讓網友看了都嚇一跳，鄧紫棋寫道：「妹妹說她不要跟我長得像雙胞胎...那我只好幫她P一下，這樣不像了吧。」P圖技術如此「出色」，粉絲都笑翻，連羅志祥都來留言「哈哈哈哈哈p的太完美了」。

(中時電子報)