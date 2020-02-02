海巡署派遣台南艦、屏東艦等大型艦艇前往澎湖海域北部、南部防堵越界捕魚的陸籍漁船。（海巡署提供／李文正台北傳真）

防堵武漢肺炎 海巡澎湖海域強力驅離越界漁船

行政院副院長陳其邁1月31日透過視訊會議與各縣市首長進行防疫會議，澎湖縣長賴峰偉表示，大陸漁船越界拖網及海上交易，可能成為防疫漏洞，希望能海巡能派遣艦艇加強巡邏並驅離陸船。海洋委員會主委李仲威昨上午10時在海巡署勤務中心，要求充分加強執法強度及密度。

李仲威與海巡署署長陳國恩等6名分署長等幹部進行視訊會議，規劃大型船艦與機動船隊，在越界的熱點海域加強巡弋，原本澎湖地區僅一艘澎湖艦，將調派台南艦、屏東艦等大型船艦部署於澎北、澎南等陸船越界的熱區，進行強力驅離任務。

海巡署表示，為了避免造成防疫漏洞，海巡署除提高海上巡邏密度，特別是大陸漁船作業密集地區，並加強雷達及守望監偵，以最高標準全程掌握海上目標動態，發現海上併靠目標，即派遣線上巡防艇前往查察。

另外，各港口安檢工作則運用紅外線熱顯像等科技器材，加強澎湖地區查緝工作，防堵陸籍人士或是國人從非正常管道來台。

海巡署表示，武漢肺炎是長期的抗戰，海巡署持續與防檢疫機關密切配合，絕不能讓防疫從海上、從岸際產生破口，進而危害國人的生命安全，漁民朋友如在海上作業發現中國大陸漁船蹤跡時，可撥海巡署118免費專線，俾利即時應處及提供必要之協助，絕不讓武漢肺炎有一絲入境的機會。

(中時 )