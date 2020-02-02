那裡有口罩，那裡就有人潮！台中市西屯區上德里2日上午免費發送口罩，人潮綿延好幾百公尺

里民稱讚里長佛心來著。（盧金足攝）

上德里長洪頊晿分送免費口罩，20分鐘3000份全部發完，王姓里民第一個領到免費口罩，高興的說，疫情嚴重，自保為先，有口罩較安心。（盧金足攝）

台中市西屯區上德里里長洪頊晿獲里內建商釋出口罩相助，2日上午9時在里辦公室免費發送3000個口罩。（盧金足攝）

大陸武漢肺炎疫情肆虐，造成人心惶惶，出現口罩搶購潮，台中市西屯區上德里里長洪頊晿獲里內建商釋出口罩相助，2日上午9時起在里辦公室免費送3000個口罩，每人免費領取3個，里民一早不到8點就來領口罩，人龍綿延近500公尺，不到20分鐘3000個口罩全部發完，里民稱讚「里長很佛心」。

那裡有口罩，那裡就有人潮！洪頊晿向里民呼籲不要恐慌，里辦公室免費分送3000個口罩，一人可以領取3個，約有1000人可以領到，對象以里民為主，不必特別檢驗身分，「因為每個里民我大約都認得！」 口罩變成敦親睦鄰的搶手貨。

洪頊晿說，看到里內長輩為了家人買口罩，這幾天十幾度低溫還到超商和藥妝店排隊，里內剛好有一家建設公司，平時為工地的工人因應防塵及空汙問題，尚有大批口罩庫存，經與建商提出釋出口罩的建議，建商很阿沙利的允諾，他希望由上德里拋磚引玉，來自民間的力量，緩解口罩荒。

排隊的民眾抱怨一天跑四家，感謝里長分送免費口罩，洪頊晿說，最主要讓里民安定心情，不要一窩蜂搶購，造成惡性循環。

他希望民眾不要囤積，里內長輩比較不易取得，上德里目前人口是4000多人，65歲以上是648人，里內的長輩一直打電話給他，說麻煩幫他買口罩，其實他家裡面還有，是心理因素比較多。

住在上德里的王姓里民，一早八點就來排隊，他說，誤打誤撞，因為早上一早起來運動，看到大家在排隊送口罩，他就來排沒想到排第一個，口罩現在最實用，為里長按讚感謝里長。

里民表示，口罩有錢買不到，東奔西跑心煩不已，里長分送口罩，至少可以撐幾天，也有媽媽帶著小孩來領口罩擔心開學了小孩去上學兒童口罩不夠。

有里民對大過年搶口罩，強調防疫口罩不能等，要求政府趕快想辦法，讓貨源充足，不然出門去人人自危，而且這陣子口罩變日常必用品，價格要平實，不然全家人都要有口罩花費，長期是一筆支出。

里民有的出動全家大小來排隊領口罩，紛紛向里長表示感謝，豎起大拇指稱讚，民眾踴躍領取，不到20分鐘3000個口罩全部領取一空。

(中時 )