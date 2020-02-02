中國股匯市將於明（3日）開紅盤，在武漢疫情衝擊下，為了穩定股市，人民銀行、財政部、銀保監會、證監會和外匯局等5部會昨天聯手推出30項措施，企圖穩定市場。

人行等5部於1月31日頒布「強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知」，公開30項措施，重點包括：減免疫情嚴重地區公司上市等部分費用。免收湖北省上市公司、掛牌公司應向證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統繳納的2020年度上市年費和掛牌年費。免除湖北省期貨公司應向期貨交易所繳納的2020年度會費和席位費。

人民銀行因春節假期調整受到影響的金融機構，根據實際情況適當提高2020年1月下旬存款準備金考核的容忍度。並通過專項再貸款向金融機構提供低成本資金，支援金融機構對名單內的企業提供優惠利率的信貸支持。

對受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但受疫情影響暫遇困難的企業，特別是小微企業，要求金融機構不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。對受疫情影響嚴重的企業到期還款困難的，可予以展期或續貸。

對因感染新型肺炎住院治療或隔離人員、疫情防控需要隔離觀察人員、參加疫情防控工作人員以及受疫情影響暫時失去收入來源的人群，金融機構要在信貸政策上予以適當協助。對感染新型肺炎或受疫情影響受損的出險理賠客戶，優先處理應賠盡賠等。

關於「強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知」全文請點下面

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-02/01/content_5473639.htm

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(中時電子報)