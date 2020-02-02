friDay影音平台日前公布農曆過年追劇榜，台劇《國際橋牌社》打敗孔劉《82年生的金智英》、李安執導《雙子殺手》以及金球獎話題電影《小丑》與李奧納多狄卡皮歐與布萊德彼特雙帥主演的《從前，有個好萊塢》摘下點擊冠軍。主演周孝安在劇中一場兄弟鬩牆武打場面讓網友印象深刻，他透露因戲需要學了「八極拳」，與他自行斷斷續續練了近10年的自由搏擊有些許不同，「八極拳所有招式幾乎都是要一招擊倒敵人的拳法。」

他表示，與武術指導討論後，「不需要每一個招式都是八極拳法」，中間也參雜了很多散打與摔的招式，「才不至於招招致命。」此外，談到想要挑戰演出劇中哪一位角色，周孝安笑說想演出吳定謙的腹黑男，對此，吳定謙笑回，「拍攝期間我們都笑孝安是烈哥的專屬人形立牌，但也只有他有顏值、身材可以當立牌，我們只能演腹黑，所以劇組選擇演員時應該是有考慮到這些才對。」friDay影音《國際橋牌社》每週五晚上八點播出。

周孝安劇中學八極拳，表示所有招式都要一招擊倒敵人。（圖／friDay影音提供）

吳定謙（右）在《國際橋牌社》飾演腹黑男與廖苡喬有感情戲。（圖／friDay影音提供）

(中時電子報)