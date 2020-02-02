一對男女1月16日從武漢返台，但2人入境時填寫的資料，包括電話和住址全都是假資料，導致里長訪視時完全找不到人，驚覺這2人可能已在台趴趴走15天，嚇到趕緊報警。而台北地檢署1日晚間表示，已立刻分案調查2人有無違反《傳染病防治法》相關刑責，全案將「從速從嚴偵辦」。

防疫漏洞？武漢返台2台人 里長找嘸控填假資料

台北市大安區錦華里里長溫美珠昨（1日）出面驚爆，社區裡有2名從武漢入境的民眾，原本要好好關心，但卻發現完全找不到人。溫美珠激動表示，1月27日初三里幹事接獲通知，前往訪視從武漢返台的馮男、陳女，但撥打2人留下的號碼，市話竟然是空號、手機關機。前往兩人填寫的居住地址，發現是一棟住商混合大樓，只能等到30日開工，再和警方一同前往，沒想到此地址是馮男的前公司地址，2人根本不住那兒。

這對留假資料的男女，失聯15天，警方31日找到失聯的馮姓男子，但另一名陳女仍行蹤不明。

北檢1日晚發出新聞稿表示，獲報後即時啟動查緝民生犯罪聯繫平台分案調查，以查明有無違反傳染病防治法等相關罪嫌，並與轄區內警政、衛政單位合作，「從速從嚴偵辦」，以表達政府重視疫情防範及嚴懲違反防疫規定之決心。據悉，如果2人明知罹病，可能涉犯違反《傳染病防治法》第62條，可處3年以下徒刑併科50萬元以下罰金。

北檢同時呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施，民眾若發現有任何散播不實訊息；或對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬物價；與有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向轄區檢警舉發，檢察官會立即偵辦，共同守護國人健康。

(中時電子報)