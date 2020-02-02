根據《聖荷西水星報》在2日報導，勇士當家球星柯瑞已經接受傷情評估，對他的恢復情況感覺順利且樂觀，雖在4周之後，他將再次接受傷情評估，但他預計將在3月2日主場迎戰巫師比賽宣告傷癒復出，屆時就可重新看到他的三分神射！

柯瑞在去年10月31日對上太陽時，不慎撞上太陽中鋒貝恩斯，造成左手掌骨折，如今他已恢復無對抗訓練，根據勇士總教練科爾透露，柯瑞至少還要經歷3對3、5對5的對抗訓練，才有機會在3月初宣告傷癒復出，代表他的復出時間表沒改變。

只是勇士當前戰績相當糟糕，10勝39敗排在西區墊底，幾乎早跟季後賽無緣，柯瑞根本沒必要搶在本季結束之前復出，但他仍然堅持復出的主因，應該是想替今年夏天代表美國隊參加東京奧運做好準備，畢竟他很早就透露自己想打奧運的決心。

前勇士隊友伊戈達拉就相當支持柯瑞的復出計畫，「我覺得參加奧運，可以幫助柯瑞找回應有節奏，因為奧運不需要他太多發揮，就像科爾所說，柯瑞一生下來就會投籃，所以柯瑞的投籃手感無論什麼時候都會在的。」

(中時 )