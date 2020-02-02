為提高老師的科學（S）、科技（T）、工程（E）、藝術設計（A）與數學（M）素養，教育部補助國立清華大學辦理「探究、設計思考與實作導向的清華STEAM學校之建置計畫」，透過課程內容、教學評量與認證機制、師資培育，增進教師與師資生對STEAM教育專業知識的理解。

清大STEAM學校分為預備學校、認證學校及教練學校，欲參與認證的學校須至少有2位教師獲得清華STEAM學校課程與教學能力認證，並實際參與清華STEAM課程研發與試教。

計畫主持人、清大教育學院副院長王子華指出，依據108課綱素養導向教學之實施，清華STEAM學校提出「DDMT教學模式」，提供一個鷹架讓教師從發現(Discover)、定義(Define)、模型與建模(Model ＆ Modelling)到遷移(Transfer)，逐步發展有效且符合素養導向教學精神的STEAM課程。

為協助教師與師資生應用「DDMT教學模式」設計課程，計畫團隊在假日及寒暑假期間舉辦STEAM師資培訓工作坊，使教師可於工作外時間進修，師資生也能於課餘時間培養跨領域課程設計能力。

本計畫已開發28份教案初稿，主題連結日常生活及各年段學生應學習的科學與數學概念，同時將科技、工程與藝術設計元素導入，提高學習者學習動機與成效，課程產出皆經過實際教學實驗，教案主題包含：「城市螢火蟲」、「落葉紛飛」、「座位改造王」、「學生對於環境舒適度感受」、「自動澆灌系統」及「有省到-省力裝置」等。

同時，為使學生及教師不受地形及時間限制，清華STEAM學校也設計7組共28堂的微課程，讓所有欲了解STEAM教育者可線上學習。微課程包含資訊科技面向，如程式設計、資訊安全素養等，也含括生活科技面向，如電腦繪圖、機構設計等，提供學習者多元化的內容選擇。

有意願了解這項計畫的教師與師資生，可至清華STEAM學校官方網站 (https：／／tsinghuasteam.org)查詢相關資訊。

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