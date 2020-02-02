B-21「突襲者」新示意圖

近年來各方高度關注美國神祕的B-21「突襲者」（Raider）下一代隱形轟炸機，但除了官方公佈的一張示意圖外，相關細節始終有限。到了2020年1月31日，美國空軍和承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）總算又公佈了3張概念照。

據《動力》（The Drive）與《軍事網》（MILITARY.COM）網報導這些示意圖分別以南達科他州的艾爾沃斯空軍基地（Ellsworth Air Force Base），密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base），還有德州的戴耶斯空軍基地（Dyess Air Force Base）為背景。

B-21「突襲者」在密蘇里州懷特曼空軍基地飛機庫的示意圖。（美國空軍/諾斯洛普格魯門）

空軍宣佈，「突襲者」中隊將將先入駐艾爾沃斯空軍基地，接著再分別部署懷特曼與戴耶斯空軍基地。

分析指出，儘管仍缺乏某種程度的細節，但顯然可見B-2對B-21的影響，如駕駛艙的位置與型態等。而其他還有些重要的特性也更明顯，例如，B-21幾乎齊平的進氣口，還有一體成型的發動機短艙如今都更明顯，而這在匿蹤的關鍵設計上，具有革命性意義。

雖然波音的新型MQ-25「魟魚」（Stingray）艦載無人加油機也採用了齊平進氣口設計，但仍沒有B-21的配置來得平。

B-21「突襲者」在德州戴耶斯空軍基地飛機庫的示意圖。（美國空軍/諾斯洛普格魯門）

(中時電子報)