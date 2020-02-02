陳姓密醫僅國中畢業，並未持有牙醫師證照，卻在新北市開診所為人裝假牙，被檢警查獲後，仍重操舊業，他5年來共為96名病患裝假牙。高院依違反醫師法判處陳男徒刑1年，緩刑3年，須支付公庫20萬元，提供160小時義務勞務，並沒收216萬元犯罪所得。可上訴。

判決指出，陳男曾於2010年7月起在新北市三重區開診所為病患看診，實施裝設及整修假牙等醫療行為，衛生局2013年接獲檢舉查獲，法院判處1年徒刑，緩刑3年，須支付公庫10萬元確定。

但陳竟於2014年1月至2018年7月18日重操舊業，在新北市為96名病患執行咬模、試模、製作齒模、裝置口內固定假牙及活動假牙、填牙、拔牙、施打麻醉劑之醫療業務，並收取診療費，獲利216萬元。衛生局會同警方上門稽查查獲。

陳男辯稱，他只有國中學歷，經前案緩刑後，已無法繼續齒模師工作，以他年紀，要取得牙醫師執照，機會微乎其微，最後只能從事月薪不到30K的工作，他因須支付3名子女就讀私立大學的學費及生活費，還要負擔父親的醫藥費及看護費，他從事牙醫師業務，是要貼補家用，才鋌而走險。

一審以陳男非法執行醫療業務期間將近5年、經手病患至少96人，對國民健康危害非輕，判刑1年2月。陳男上訴，高院改判徒刑1年，緩刑3年，須支付公庫20萬元，提供160小時義務勞務。

(中時 )