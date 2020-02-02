台北城市科大今天表示，配合教育部防疫症策，針對有中港澳旅遊史的教職員工生進行14日居家隔離外，明（3）日起全校各定點均配置額溫槍，入校先測量體溫並洗手後才能進辦公室或教室，一旦測量出發燒先至衛保組觀察，耳溫超過攝氏38度即送醫。

面對新型冠狀病毒的擴大，為維護校園師生的健康，台北城市科大已召開多次防疫緊急會議，配合教育部防疫症策，只要在寒假期間曾到中港澳或湖北旅遊的教職員工生，都必須造冊列管，並在家居家檢疫14日。

城市科大主秘李尚懿表示，學校2月17日開學，教職員工年後開工日在2月3日，為了做好防疫工作，校內防疫緊急會議後已討論出預防武漢肺炎的防治SOP，防疫配套工作先由教職員工做起，只要進入學校一律先到指定的地點量額溫，並且洗手，額溫低於攝氏37.5 度才能進辦公室或教室。

李尚懿說，額溫若超過攝氏37.5度就得戴上口罩到衛保組測量耳溫確認，一旦超過攝氏38度即要求離校就醫，遵守生病不上班、不上課應就醫原則。校園內備妥口罩、肥皂、酒精，宣導師生出入公共場域後能勤洗手，保持良好衛生習慣，拱手不握手以避免接觸感染。

(中時 )