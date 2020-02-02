口罩徵用後，仍是一罩難求。（林良齊攝）

口罩告急，連社福機構也缺口罩！依疾管署規定，包括兒童及少年安置及教養機構、長照服務機構等「人口密集機構」應置備如口罩等防疫物資，但卻傳出近期各地瘋搶口罩，導致傳出有部分兒童之家無法購置足額口罩，甚至沒有存貨。

依疾管署「人口密集機構感染管制措施指引」規定，包括一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、長照服務機構、榮譽國民之家、身心障礙福利機構、精神復健機構、兒童及少年安置及教養機構、矯正機關等機構，應儲備如口罩等防疫物資。

但卻傳出部分機構如兒童之家缺口罩，甚至沒有存貨，如花蓮善牧兒童之家日前曾表示，先前可以穩定的購買或收受捐贈的口罩，但近日因為各地瘋搶口罩，導致無法順利購得相關物資，近日再度接近開學，擔心孩子染上流感回到機構後會造成群聚感染，所幸目前已經取得口罩。

目前已有身心障礙福利機構的第一社福基金會執行長賴美智也說，許多長照機構都有準備防疫庫存量，但許多機構也擔心疫情持續延燒的話，庫存恐怕會不夠，目前已與社家署聯繫，希望能提供管道給他們購置。

(中時 )