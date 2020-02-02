前總統馬英九祈求呂祖能夠保庇盡快結束武漢肺炎，希望能讓這次疫情減緩，能夠保佑口罩夠用。(鄧博仁攝)

適逢玉皇大帝生日，許多民眾起個大早，戴上口罩上指南宮祈福。（鄧博仁攝）

適逢玉皇大帝生日，許多民眾起個大早，戴上口罩上指南宮祈福。（鄧博仁攝）

因應武漢肺炎，義大利宣布暫停中義間所有航班，台灣卻被納入禁航範圍內。前總統馬英九今天參拜台北指南宮時被問到此事，馬英九回應，「義大利滿奇怪的」，台灣疫情在亞洲大概是排在第4以外，第一是日本、第二是泰國、第三是新加坡，沒有理由對台灣作這樣的限制。他呼籲外交部應全力爭取，跟義方談判，把問題解決。

對於最近民間發生的「口罩之亂」，馬英九也說，他看到有人跑10幾家超商都買不到口罩，但如果按照行政院規劃，口罩的供應應該是沒問題的，這顯示在分配跟通路上發生了問題。政府應調整相關政策，讓民眾能夠得到充分的口罩，希望將來不要再犯。

馬英九致詞時表示，當初指南宮建廟就是為了防瘟疫，他開玩笑說，「可見呂洞賓是專業人士」，希望祂能發揮功能，儘快結束武漢肺炎，讓疫情減緩，並保佑口罩夠用。

對於正在參選國民黨主席的郝龍斌提出對岸不承認中華民國就要斷三通，馬英九則認為沒有這個必要，他執政8年期間，對岸也沒有承認中華民國，可是不管在各方面，包括外交休兵都做的到，基本上是協商技巧的問題。

馬英九認為，如果用「一中各表」的話，一方面他們沒有說承認我們，但也不會否認中華民國的存在，這樣目的就達到了，要逼著他承認，他當然不會承認。取消三通沒有必要，實際上不必用這種方式就可以達到更好的目的。

(中時 )