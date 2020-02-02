高雄市長韓國瑜的支持者「不忍他無端遭受綠營側翼團體罷免」，近期決定站出來罷免「時代力量高雄市議員黃捷」，連署點就在鳳山區內，負責人王先生就直言，「罷韓團體幾乎每有大型議題，就都在霸凌韓國瑜」。

「罷免黃捷」服務站曾表示，「目前第一階段2千9百多份已達門檻，待適當時間就會送交中選會審核。惟第二階段目前仍在努力爭取鳳山市民2萬9千多份的連署支持」，但罷免市議員僅有40天，時限非常緊迫。

本報近日再度電訪連署點負責人王先生，詢問連署情形和罷黃訴求，負責人指出，會等累積達兩萬多份後，才會遞件送審第二階段，「現在每天至少有上百人以上來連署站索取連署登記表，也至少會收到數百份的連署書，連署站絕對有信心能通過第一、二階段」。

針對罷免她的聲浪出現，黃捷受訪時說，將「罷捷」變成一個報復行為，她認為「這樣是相對是不理性的，也不希望社會出現這種製造仇恨對立的行動」。她也說，「自己其實不擔心，她會以平常心看待，畢竟這是公民意志的一種展現」，若「罷免行動最後通過了，她也會接受」。

(中時電子報)