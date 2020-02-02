罷韓第二階段連署1月29日展開，力拚30天連署30萬份，高雄市長韓國瑜究竟會不會被罷免成功，成為外界關注焦點。前國民黨立委孫大千問及，究竟因為什麼樣的理由，可以發動對一位民選政治人物的罷免案呢？他對此拋出四問，網友也紛紛回文表達不滿。

孫大千在臉書指出，罷免權是選民的基本權利，但是要罷免一位民選的政治人物，也總要有一些基本的正當理由。究竟因為怎樣的理由，可以發動對一位民選政治人物的罷免案？因為單純的討厭這位政治人物還是因為選輸了，不甘願想趁機找碴呢？又或者是因為這位政治人物在任期中去參選其他的職位？

若這些理由可以成立，孫大千拋出四問。他問及執政10年，可以在馬路上留下5000個天坑的人，應不應該被罷免呢？執政10年，留給這個城市超過三千億債務的人，應不應該被罷免呢？執政10年，留下一大堆幾乎阻塞不通的排水箱涵的人，應不應該被罷免呢？執政10年，留下慶富案和氣爆善款使用風波等爭議事件的人，應不應該被罷免呢？

孫大千的文章引來許多網友議論，紛紛不滿表示「為了自己的利益就罷韓，太過分了」、「可能是利益被斷，還有怕前政府的弊案被爆出來吧」、「輸不起」、「他們的心態是斬草不除根，春風吹又生，韓國瑜太強了，隨時威脅到他們，有如芒刺在背，當然要用盡各種各樣的手段來罷免」、「台灣現在最讓人心寒的就是，是非善惡不分、缺乏同理心、同情心與包容心」、「欺人太甚。我們票數少，只得忍耐」。

(中時電子報)