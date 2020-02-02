隨著武漢肺炎疫情持續蔓延，除了造成口罩搶購潮，民間發起送口罩運動，台中市北區育德里長黃志銘自掏腰包購買口罩贈送里民，2日下午4時在里辦公室免費發700個口罩，每位里民免費領取1個，黃志銘說，有口罩就捐出來，做好防疫大家做伙來。

育德里長黃志銘指出，過年前他大兒子的香港朋友說，因大陸武漢肺炎的關係，香港已〝1罩難求〞，1盒口罩內有50枚卻飆賣台幣5000元，甚至缺貨還買不到，當時他的周遭朋友及里民經常進出大陸，深感台灣人防疫的重要性，決定自掏腰包購買口罩相送。

「呼喚民間力量，動起來！」黃志銘表示，雖當初購買口罩價格從64元1盒，飆漲到300元1盒，但近來看到民眾爭相搶購口罩的消息，他不忍決定站出來，將還沒送出去的700個口罩跟大家分享，藉由拋磚引玉的動作，呼籲大家共襄盛舉，一起緩解台灣口罩荒。

黃志銘說，他支持新加坡政府實施每個家庭，免費發4個口罩的做法，呼籲政府有效率解決口罩貨源問題，別讓民眾到各超商和藥房等搶購口罩，卻出現斷貨情況，民眾也不要囤積口罩，讓給有生病、更需要的人使用。

(中時 )