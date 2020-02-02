本周事業運前三名:

1.猴

工作:本周事業運能量豐沛，為第一名。各種機會等待著，雖然暫時外在環境卻沒追上，但不必氣餒，該你的跑不掉。

1.狗

工作:本周運勢扭轉開來，為第一名。工作上氣勢如虹，老闆交代的任務也依序進入狀況，一切都在把握中進行。

2.龍

工作:本周運勢扳回一城，信心十足，為第二名。許多年前沒把握的事或工作安排，開春之後貴人出現幫忙解決。

2.豬

工作:本周運勢上升，同為第二名。工作上有異動，但取決於你的人生規劃，該怎麼收穫，先要那麼栽。

3.鼠

工作:本周運勢如同富貴險中求般的充滿玄機，為第三名。假期過後你的戰鬥力就來了。許多賺錢的機會在眼前，多留意並爭取。

3.羊

工作:本周運勢小吉，同為第三名。工作陸續上手，新的環境，新的人事，工作範圍都需要你用心去認識了解，加緊腳步。

3.雞

工作:本周運勢不差，同為第三名。業務上有暗中較勁的對手出現，注意同行搶生意或實際將了你一軍的老好人對手。

圖/中國時報提供

本周財運前三名:

龍

財運:財運不錯的一周，過年親友麻將贏了不少，準備為兒女存紅包錢規劃年中的旅遊。正財興旺的開始。

2.猴

財運:事業運第一名帶動了財運的豐收，擅於投資理財的你，希望偏財的收入穩定並且大於正財。

3.狗

財運:藉著年終獎金的豐收，準備投入穩定的電子商務新事業，期待有好的標的，好的運營商朋友，共同努力突破市場。

圖/中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.蛇

愛情:本周未婚女性愛情運勢強盛，工作場合或是朋友聚會中，都有欣賞你的對象出現，攻勢猛烈，小心閃戀。

1.猴

愛情:本周男性未婚者桃花開，人人都說你很花心，不像是會被婚姻束縛的人，怎料到你這回真的下定決心為她停留，為她終結你的孤單。

2.牛

愛情:本周愛情運上升，此刻的你正享受著小別勝新婚後的相聚幸福，其他身邊的人事物一概與你無關，拋諸腦後。

3.兔

愛情:家庭運穩定的一周，人到中年，許多事想得開了，家人最重要，另一半是陪你走到老的，所以更要相互尊重及感謝。

3.狗

愛情:感情運不錯的一周。真正疼你的人會在背後為你付出，而不說出口。愛是要細細感受，最重要是行動付出。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.龍

健康:健康運不錯，擅於烹調的你，在冬天進補的季節，從沒間斷過任何補品的養身，可是過油的雞湯，火鍋油要篩去。

2.蛇

健康:冬天泡溫泉要注意，剛吃飽不要下浴池，泡湯中隨時補充水，十五分鐘起身休息，再進行第二次，才能有效促進血液循環。

3.羊

健康:身體健康屬於亞健康，新年新計畫，健康排第一，運動健身房報到，瑜珈、熱舞、飛輪都來，期望找回年輕。

圖/中國時報提供

(中時 )