Pelicans rookie Jaxson Hayes says "NBA can really suck my d**k for all I care. And I hope y'all see this video by the way, fine me." for not making the Rising Stars team. pic.twitter.com/6WMipQqgDt — The Render (@TheRenderNBA2) February 1, 2020

鵜鶘中鋒海耶斯(Jaxson Hayes)沒有入選今年明星賽的新秀挑戰賽，他前日失控大罵NBA「過來吸我的XX」！罵完還覺得不過癮，自拍影片再重複一遍。

「我把話一次講完，我知道你們很多人會跟我說，我應該選上的。對，我是應該選上，但我沒有，我不在乎，因為NBA就是狗屁，他可以來吸我的XX。我希望大家都看到這段影片，我不怕你們看。這一切都很離譜，我在一個他X的政治至上的聯盟裡工作，他們只為政治服務。」

沒想到幾個小時之後海耶斯就後悔了，他很快在IG貼上道歉文，相比他罵人的短片，這篇道歉文算是很長。

道歉文的大意是說：「我為我今天的行為致歉，包括我極度欠缺的判斷力，以及憤怒中使用的不當言詞。我絕對不是那樣的人！我萬分感激能在NBA打球，我代表鵜鶘隊且讓我的家人朋友自豪，我絕不會做出任何自毀我熱愛的籃球生涯的事。我要恭喜那些入選的球員，他們每一個都非常努力且配得上這分榮耀。」

其實海耶斯的憤怒不是沒道理，NBA基於開拓海外市場的商業考量，新秀挑戰賽保障10個海外新秀名額(包括二年級生)，現有的聯盟其實找不出那麼多夠資格的人，結果壓縮到了本土新秀的空間。

19歲的海耶斯是美國人，本季場均8.4分、4.5籃板，投籃命中率66%。海耶斯的隊友亞歷山大沃克(Nickeil Alexander-Walker)場均5.4分、命中率34%，但他是加拿大人所以入選了新秀賽，可能讓海耶斯心理不平衡。

(中時電子報)