純網銀「將來銀行」已於今年1月31日率先取得經濟部核准設立登記，現在只要等待金管會核發營業執照最重要一關，便可加速開業時間流程。據悉董事會也通過總經理由籌備處執行長劉奕成擔任，該案也已送至銀行局審核認定中。

金管會2019年7月30日宣布樂天銀行、將來銀行（Nextbank）與連線銀行（Linebank）共三家取得純網銀執照申請許可。12月18日公平會通過將來、連線銀行兩件純網銀的結合案，另還在審查樂天。而樂天銀大股東國票金控董事長魏啟林過年前1月15日曾透露「最快6月，可望7~8月開張」。

三家純網銀團隊皆積極準備營業執照相關申請資料而預定今年第二季、第三季能夠正式上線開幕，目前將來銀行已取得經濟部核准設立登記，若是審核作業順利的話，有信心可於第二季上線，可望成為國內第一家開業的純網銀。

將來銀行董事會決議由籌備處執行長劉奕成出任總經理。（圖／馬景平攝）

根據金管會的「設立純網銀銀行流程及許所時間」資料，三家純網銀團隊從報請金管會同意預定名稱、經濟部商業司公司設立名稱預查、設立銀行籌備處／存入資本、向金管會申請純網銀、金管會審查設立許可、經濟部商業司核發公司設立登記到金管會核發營業執照等七關取得同意即核發相關證明之後，才可開始營業。

據了解，將來銀行於去年11月28日董事會中決議，原籌備處執行長劉奕成出任總經理，梅驊則改任執行副總經理，籌備處團隊也於過年前搬遷至敦化南路新址。

右起為「將來銀行」籌備處執行長劉奕成、董事長鍾福貴及總經理梅驊，對預計在2020年第二季上線充滿信心。（圖／報系資料照）

將來銀行股東則為中華電信41.9%、兆豐銀行25.1%、凱基銀行7%、全聯9.9%、新光人壽10%、新光銀行2%、新光保全1%、大台北瓦斯1%、關貿2.1%，由於股東有公股公司成分，為外界視之國家隊純網銀代表。

金管會是於2018年11月中至2019年2月中開放申請純網銀審查，共收到樂天銀行、將來銀行（Nextbank）與連線銀行（Linebank）三家業者申請，由於原先金管會預計發出2張純網銀執照，為三搶二局面，最後則是申請皆獲通過許可。

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(中時電子報)